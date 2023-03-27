Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня. За попередніми даними РФ обстріляла місто ракетами С-300.

Сьогодні вранці російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території України - вояки випустили дві ракети С300 по місту Слов'янськ.

За інформацією Голови Донецької ОВА Павла Кириленко, кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.

Російські терористи обстріляли Слов‘янськ. Є загиблий та постраждалі.



Тероризм у відповідь на поразки на полі бою – це єдине, що здатна робити російська недоімперія.



Злочинці. pic.twitter.com/7vsXZ2xLdb — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 27, 2023

На відео з місця прильотів видно руйнування цивільних будинків та пожежу у кількох автівках.



