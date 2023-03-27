Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ27-03-2023, 14:40
Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня. За попередніми даними РФ обстріляла місто ракетами С-300.
Сьогодні вранці російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території України - вояки випустили дві ракети С300 по місту Слов'янськ.
За інформацією Голови Донецької ОВА Павла Кириленко, кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.
Російські терористи обстріляли Слов‘янськ. Є загиблий та постраждалі.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 27, 2023
Тероризм у відповідь на поразки на полі бою – це єдине, що здатна робити російська недоімперія.
Злочинці. pic.twitter.com/7vsXZ2xLdb
На відео з місця прильотів видно руйнування цивільних будинків та пожежу у кількох автівках.