» » Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

27-03-2023, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня. За попередніми даними РФ обстріляла місто ракетами С-300.

Сьогодні вранці російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території України - вояки випустили дві ракети С300 по місту Слов'янськ.

За інформацією Голови Донецької ОВА Павла Кириленко, кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.

На відео з місця прильотів видно руйнування цивільних будинків та пожежу у кількох автівках.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

27-03-2023, 14:40

Воєнний злочин Росії: Вояки путіна поцілили ракетами у Слов'янськ

23-03-2023, 11:14

В Луганській області російські окупанти планують мобілізувати всіх чоловіків та обіцяють можливість грабувати кинуті оселі

23-03-2023, 11:08

Британська розвідка вважає, що російські загарбники хочуть повторно захопити Куп'янськ

22-03-2023, 16:14

Воєнний злочин РФ: Ракета поцілила в житловий будинок у Запоріжжі - понад 20 поранених та 1 загиблий

22-03-2023, 10:16

Росія вночі атакувала територію України дронами «Шахед-136» - загинуло 3 людини

21-03-2023, 11:57

Українські військові знищили російські ракети «Калібр НК» в окупованому Криму

20-03-2023, 13:52

Депутат від партії Зеленського на смерть збив людину автівкою

20-03-2023, 13:46

Вирок суду: 12 років за ґратами проведуть бойовики російських окупаційних військ

20-03-2023, 13:43

29 ветеранів з Донеччини та Луганщини отримали відшкодування на ведення бізнесу

20-03-2023, 09:00

Ордер на арешт Путіна – поворотний момент

15-03-2023, 17:52

Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади Голови Луганської ОДА

13-03-2023, 18:19

Луганські поліцейські затримали в Куп'янську московського вояку, що ховався після відступу загарбників

Новости Украины:

Вчера, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

22-03-2023, 10:03

Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

22-03-2023, 09:51

В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

20-03-2023, 13:40

В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

13-03-2023, 11:33

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

9-03-2023, 09:08

Ракетний удар РФ 9 березня: У Львівській області загинуло 5 людей

6-03-2023, 16:15

В Луцьку для дівчинки з Криму терміново потрібна кров

6-03-2023, 12:55

На Одещині затримали колишнього бойовика «днр», який бився проти сил АТО в Донецькому аеропорту

22-02-2023, 12:51

Мешканці Одещини можуть допомогти вилікувати постраждалих від війни тварин

6-02-2023, 21:02

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

3-02-2023, 09:40

Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

23-01-2023, 14:25

В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського