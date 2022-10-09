Воєнний злочин Росії: Вояки РФ нанесли авіаудар по житловому будинку в Запоріжжі - 12 загиблих

Вночі, 9 жовтня 2022 року по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях - російські вояки застосовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет по цивільному населенню.

Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні знаходиться 49 постраждалих, з них 6 дітей.

Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

За даним фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).