Ексмера Рубіжного Сергія Хортіва засудили до 10 років за колабораціонізм

Кіровський райсуд Кропивницького 16 травня виніс вирок Сергію Хортіву, колишньому міському голові Рубіжного Луганської області.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ).

Суд визнав Сергія Хортіва винним у колабораціонізмі та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна. Також суд заборонив йому впродовж 15 років обіймати посади в органах влади.

Як з’ясувало слідство, в березні 2022 року Хортів самоусунувся від виконання своїх повноважень очільника міста й згодом добровільно очолив адміністрацію окупантів.

Впродовж березня Рубіжне обстрілювала і штурмувала російська армія, тривали позиційні бої, інфраструктура зазнала руйнувань. 4 березня голова Луганської ОВА поклав обов’язки керівника міста на Романа Власенка, голову Сєвєродонецької РДА, оскільки Хортів не виходив на зв’язок.

31 березня вийшов указ президента про створення Рубіжанської міської військової адміністрації. Відтак повноваження Хортіва були припинені.

Станом на кінець березня значну частину міста окупували російські війська. 1 квітня сайт “РИА Новости” поширив відео, на якому Хортів заявив, що перебуває на підконтрольній росіянам території міста, і що українські сили нібито намагалися його вбити. Він представився очільником міста, роздавав гуманітарну допомогу. Також в мережі з’явився запис, де Хортів назвав українських військових “фашистами”, закликав їх скласти зброю. Дії Росії він назвав порятунком, а у війні звинуватив Європу й США.

12 травня українські сили оборони відступили з міста. Хортів лишився в Рубіжному, де під орудою окупантів виконував функції, притаманні очільнику міста.

Слідство кваліфікувало його дії за двома частинами статті 111-1 ККУ (ч. 1 – публічне заперечення збройної агресії РФ та ч. 5 – добровільне зайняття посади в окупаційних органах влади).

Прокурор Ткачук клопотав про призначення Хортіву покарання за сукупністю обох інкримінованих статей у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною на 15 років обіймати посади в органах влади.

Адвокатка Яна Бойко повторила озвучену на попередніх засіданнях позицію – без участі обвинуваченого повноцінно розглянути справу неможливо.

“Я не бачила підзахисного та не могла обговорити з ним обвинувальний акт, узгодити правову позицію. Звісно, ми не погоджуємося з обвинувальним актом та пропонованою мірою покарання. Точно не відомо, чи вчиняв він ці дії без примусу. Свідки лише характеризували Хортіва, не називаючи конкретних фактів, які б свідчили про його винуватість. У таких умовах не можна виносити обвинувальний вирок”, – зазначила Бойко.

“Хортів публічно закликав до підтримки дій Росії як “визволителя” та стверджував, що Україна здійснює агресію до українців. Також говорив, що не Росія, а США та Європа винні у війні, а в Україні панує “фашизм”. Закликав ЗСУ скласти зброю. Таким чином Хортів публічно визнав підтримку дій РФ”, – розповів прокурор про перший епізод обвинувачення.

Зайняття Хортівим посади керівника адміністрації окупантів підтверджується відеозаписом, де зафіксовано, як він роздає в місті гуманітарну допомогу в супроводі російських військових та говорить, що є міським головою Рубіжного.

Також доказом у справі є відео, де Хортів бере участь в обшуку помешкання українського військового.

Прокурор Ткачук послався на свідчення двох свідків – Олексія Гайдидея, який обіймав посаду очільника Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури, та Аніти Буянової, яка працювала в Секторі дізнання Рубіжного. Опитані судом свідки зазначили, що неодноразово зустрічались із Хортівим по роботі, були в міській раді Рубіжного та підтвердили, що на згаданих відеороликах – колишній міський голова.

За результатом розгляду суддя Руслан Бурко ухвалив визнати Хортіва винним за обома частинами інкримінованої статті та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на 15 років йому заборонено обіймати посади в органах влади, чи які пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. Відбувати покарання Хортів буде після затримання. На вирок впродовж 30 днів може бути подана апеляційна скарга.

Політичну кар’єру Сергій Хортів будував у партіях проросійського спрямування. Був депутатом від “Партії регіонів” Луганської облради. У 2015 році став мером Рубіжного від “Опоблоку”, а в 2020-му переобрався повторно від партії “Наш край”. У 2014 році після подій Революції Гідності Луганська облрада, до складу якої входив Хортів, проголосувала за невизнання легітимними центральних органів влади та за право звернутися до Росії по підтримку. ЗМІ також повідомляли про підтримку Хортівим сепаратистів. Проте за цими фактами він обвинувачення не отримав.