Ветеранам з Луганської та Донецької областей пообіцяли окремий механізм забезпечення житлом

Очільник Луганської ВЦА Артем Лисогор та Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна обговорили проблеми адаптації ветеранів до мирного життя, зокрема забезпечення житлом учасників бойових дій, які є внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомили у пресслужбі ЛОГА.

За словами Юлії Лапутіної, цього року у державному бюджеті передбачено 5,5 млрд гривень на житло для ветеранів та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС.

Міністерство у справах ветеранів опрацьовує також варіант запровадження пільгового іпотечного кредитування для інших категорій Захисників України.

«Ми розуміємо, що усі учасники бойових дій з Луганської області одночасно мають статус ВПО, адже повернутись з війни вони можуть тільки до інших регіонів. Тому потрібно усунення правових колізій щодо отримання ними коштів на будівництво та придбання житла у приймаючих громадах.

На жаль, тепер у кожній області України є ветеранська черга на житло і, зрозуміло, що громади, у першу чергу, будуть опікуватись проблемами своїх земляків. Можливо слід розробити механізм співфінансування таких проєктів з бюджету Луганської області та регіону, де перебуває ветеран», - запропонував Артем Лисогор.

У відповідь пані Міністр повідомила, що для УБД-ВПО буде виділена окрема субвенція з Державного бюджету.

Також сторони обговорили реалізацію пілотного проєкту по створенню інституту «Помічника ветерана»: «Це буде принципово інший підхід до соціалізації ветеранів. Адже ми маємо ліквідувати усі прогалини у відносинах між державою, суспільством та ветеранами», - наголосила Юлія Лапутіна.

Також були обговорені питання психологічної реабілітації колишніх військових та працевлаштування осіб, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій.

«Наразі наша політика спрямована на те, щоб усі державні структури в області були мобільними, у тому числі й реабілітаційні центри для ветеранів», - підбив підсумки зустрічі голова Луганської облдержадміністрації.