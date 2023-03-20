29 ветеранів з Донеччини та Луганщини отримали відшкодування на ведення бізнесу

21 ветеран з Донецької області та 8 ветеранів-підприємців з Луганської області отримали відкшодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Ветерани, а також їхні близькі родичі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть отримати кошти без конкурсу та збору документів за 10 днів після погодження заявки.

Це чудова можливість розпочати чи розвинути власну справу. Нею можуть скористатись ветерани, їхні близькі, а також родини загиблих захисників і захисниць.

Ви можете придбати сільськогосподарське знаряддя, засоби захисту рослин, теплиці, поливні системи, насіння, доїльні апарати, маслобійні, інкубатори, генератори, комбікорми, поїлки, годівнички, ноутбуки та все, що необхідно.

Як це працює?

заповніть заявку на сайті

додайте копії документів (паспорт+прописка, виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чек покупки, яку ви зробили після 24 лютого

отримаєте кошти протягом 10 днів після схвалення заявки

Не гайте часу і подавайтесь сьогодні, щоб отримати необхідну підтримку та розвинути свій бізнес. Український ветеранський фонд уже допоміг 162 ветеранам та їхнім родинам з усієї України.

Деталі про програму за посиланням .

Програма діє до завершення воєнного стану.