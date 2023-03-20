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29 ветеранів з Донеччини та Луганщини отримали відшкодування на ведення бізнесу

20-03-2023, 13:43 citynews.net.ua | Напечатать

21 ветеран з Донецької області та 8 ветеранів-підприємців з Луганської області отримали відкшодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Ветерани, а також їхні близькі родичі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть отримати кошти без конкурсу та збору документів за 10 днів після погодження заявки.

Це чудова можливість розпочати чи розвинути власну справу. Нею можуть скористатись ветерани, їхні близькі, а також родини загиблих захисників і захисниць.

Ви можете придбати сільськогосподарське знаряддя, засоби захисту рослин, теплиці, поливні системи, насіння, доїльні апарати, маслобійні, інкубатори, генератори, комбікорми, поїлки, годівнички, ноутбуки та все, що необхідно.

Як це працює?

  • заповніть заявку на сайті
  • додайте копії документів (паспорт+прописка, виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чек покупки, яку ви зробили після 24 лютого
  • отримаєте кошти протягом 10 днів після схвалення заявки

Не гайте часу і подавайтесь сьогодні, щоб отримати необхідну підтримку та розвинути свій бізнес. Український ветеранський фонд уже допоміг 162 ветеранам та їхнім родинам з усієї України.

Деталі про програму за посиланням.

Програма діє до завершення воєнного стану.


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