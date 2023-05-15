Важливе за тиждень: Ракетні удари по базах РФ в Луганську та відступ росіян в Бахмуті

12 травня українська армія завдала ракетного удару по підприємству "Машинобудівний завод 100" у тимчасово окупованому Луганську.

Вибухи пролунали просто вдень, коли на території заводу була максимальна кількість російських військових.

За даними проєкту OSINTdefender, "Машинобудівний завод 100" у Луганську біля Держцирку був уражений як мінімум двома ракетами, які спричинили серйозну пожежу.

Судячи з відео, знятого в безпосередній близькості від заводу, промислове підприємство практично повністю зруйноване, а кілька офісних та промислових будівель навколо нього зазнали серйозних пошкоджень.

Наступного дня українська армія повторила атаку. Цього разу цілю стали колишні казарми університету внутрішніх справ у селищі Ювілейне.

О 10:35 на краю Луганська у селищі Ювілейному, де розташоване військове містечко окупантів, пролунали вибухи саме там, де росіяни збирали техніку, озброєння та особовий склад.

Також 13 травня українські підрозділи посунули російських загарбників у місті Бахмут, яке більш ніж на 50 відсотків було під контролем росіян. Навіть точніше сказати не місті, а тому що від нього залишилося після року обстрілів з артилерії, авіаударів та фосфорних бомб, які всупереч міжнародним конвенціям росіяни скидають на житлові будинки та позиції ВСУ.

14 травня під Бахмутом ЗСУ ліквідували командира 4 мотострілецької бригади РФ полковника В'ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка.

За словими Ганни Маляр, станом на вечір 14 травня ЗСУ продовжують просуватися вперед і захоплювати позиції окупантів у передмісті на північ і на південь від Бахмута. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони України захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського/

Як і вчора, взяті в полон ворожі військові з різних частин.

Водночас в самому Бахмуті, як і раніше, "дуже гаряче".