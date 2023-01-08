ВСУ знищили щонайменше 14 росіян в окупованому Рубіжному

За даними Управління стратегічних комунікацій, Збройні сили України влучили по гуртожитку в окупованому Рубіжному Луганської області, внаслідок чого вбиті щонайменше 14 мобілізованих росіян.

Як повідомили в Страткомі, в Луганській області далекобійна українська артилерія вразила гуртожиток медичного університету, де російські окупанти розмістили мобілізованих росіян.

За попередніми даними щонайменше 14 окупантів знищено, кількість поранених внаслідок удару - поки невідома.