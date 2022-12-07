В окупованій Макіївці українська артилерія знищила сотні мобілізованих росіян

В Донецькій області влучним ударом HIMARS знищено гуртожиток ПТУ, в якому зробили базу для розміщення мобілізованих росіян. Також знищено значну кількість набоїв та техніки, яку загарбники тримали поруч з окупаційним підрозділом.

Як повідомилм в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

СтратКом також опублікував відео з місця події. На ньому видно, що приміщення, в якому знаходилися мобілізовані росіяни, повністю зруйнована.

Великі втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти та терорист Гіркин.

За його словами об'єкт, у якому розташовувався N-ський підрозділ, що складався здебільшого з мобілізованих громадян РФ, було знищено майже повністю внаслідок детонації БК, складованого в тій самій будівлі. Знищено також практично всю військову техніку, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування.