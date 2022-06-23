В Луганській області знищено бази російських загарбників у Сватовому, Новоайдарі та Кадіївці

В окупованій російськими загарбниками Кадіївці (Стаханов) влучним ударом «Хаймарсів» вночі знищено казарму ПВК «Вагнер», яка розташовувалась у місцевому палаці культури.

Та частина будівлі, де були окупанти, повністю зруйнована. Інші секції не постраждали.

Також в Луганській області завдано ударів по базах російських окупантів в Новоайдарі та Сватовому.

В Новоайдарі на території місцевого лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Як повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай, 200 російських загарбників загинули у будівлі колишньої автостанції Сватова, яка слугувала оркам готелем.