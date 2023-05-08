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США такого не очікували - українці за допомогою Patriot знищили новітню російську ракету

8-05-2023, 10:00 citynews.net.ua | Напечатать

Українські військові знищили «не имеющий аналогов» Кинджал, яким російські загарбники атакували територію України. Значуща подія відбулася в небі над Києвом 4 травня.

За попередніми даними ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії. 

Факт збиття російської надсучасної ракети Х-47 "Кинджал" із комплексу Patriot командування повітряних сил України підтвердило тільки 6 травня.

У США військові не очікували такої майстерності від українськіх сил ППО але вважають що їм дійсно вдалося збити ракету. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

Хоча система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети повітряного базування до минулого тижня була суто теоретичною. Перехоплення, здійснене Україною, забезпечило реальну демонстрацію цієї здатності – і в Пентагоні розглядають це як важливу подію, сказало джерело.

Зазначається, що заява Повітряних сил про збиття "Кинджала" "викликала галас" у Міноборони США.

Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним завданням для Росії, а санкції лише ускладнили його, пише CNN.

Але до минулого тижня розрахунок Росії полягав у тому, що якщо вона застосує гіперзвукову балістичну ракету, то у що б вона не стріляла, то обов'язково влучить, сказало джерело. Перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон, додало джерело, назвавши це значним поверненням інвестицій.


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