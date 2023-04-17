ДБР завершило слідство щодо державної зради ще 8 правоохоронців з Луганської області

Працівники ДБР на Донеччині завершили досудове розслідування стосовно 9 колишніх правоохоронців з Луганської та Донецької областей, які працюють на ворога, ще 21 особі повідомлено про підозру.

8 експравоохоронців Луганщини обвинувачуються у державній зраді. Всі вони після захоплення росіянами частини Луганської області зрадивши присязі добровільно перейшли на службу до окупантів. Вони прийняли присягу на вірність ворогу України та почали працювати у псевдо правоохоронних органах так званої «лнр».

Також скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього співробітника ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор». За активну співпрацю з окупантами обвинувачений обійняв посаду керівника слідчого ізолятору у Маріуполі у системі так званої «государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции днр». За його «доносом» окупанти силою «заспокоїли» бунт у СІЗО.

Всім фігурантам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Луганська та Донецька обласні прокуратури.

Крім того, колишня суддя Ленінського райсуду Донецької області підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Жінка з 2014 року активно співпрацює з окупаційною владою, яка захопила населені пункти на Донеччині. Наразі вона здійснює «правосуддя» за російським законодавством у тимчасово окупованому Маріуполі.

Державне бюро розслідувань застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.

Загалом за минулй рік працівники бюро розслідують 1 тисячу 180 кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Зазначається, що найбільша кількість проваджень відкрита в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Херсонській областях.