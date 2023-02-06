В Луганській області правоохоронці виявили схрон зброї та боєприпасів армії РФ

Поліцейські зведеного загону ГУНП в Луганській області спільно з працівниками СБУ в Донецькій та Луганській областях виявили в покинутому та пошкодженому нежитловому будинку у с. Макіївка Сватівського району схрон зброї та боєприпасів окупаційних військ.

Загалом правоохоронці виявили 32 гранати Ф1, 20 гранат РГО с запалами, 4 автомати АК та 1 ручний кулемет, 4 цинки патронів калібру 5,45 мм, рпг-22 та реактивну штурмову гранату.

Вирішується питання про кваліфікацію події та внесення відомостей до ЄРДР.

Виявлені зброя та боеприпаси були передані військовослужбовцям ЗСУ, які боронять Луганщину.