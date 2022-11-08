В Луганській області ВСУ відбили атаки росіян поблизу Підкуйчанська, Діброви і Білогорівки

20 грудня захисники України відбили ворожі атаки в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 25 населених пунктів.

Серед них: Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка в Луганській та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 12 ударів по позиціях ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили ворога.