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Російські військові завдали авіаудару по Авдіївці - знищено житловий будинок

10-04-2023, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Намагаючись захопити Авдіївку, росіяни продовжують перетворювати місто на суцільні руїни.

Сьогодні окупанти завдали чергового авіаудару під час якого знищено ще одну багатоповерхівку.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, на щастя обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.
Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей — усі вони щодня ризикують власним життям.

Усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти — допомогу з евакуацією ми надаємо!

 


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