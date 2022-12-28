Російські загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ в районах Кремінної, Білогорівки та Бахмута

Протягом минулої доби росіські окупанти випустили 41 ракету різних типів по території України, 5 з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову.

16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

За інформацією голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, набагато збільшилась кількість наступів та обстрілів з боку рф на всіх напрямках;

Станом на сьогодні українські військові контролюють ситуацію і в Білогорівці, і в Сватовому, і в Кремінній, на яку окупанти кинули всі зусилля.

Також, за його словами, у Білогорівці не залишилося жодного квадратного метру, куди би не били російські снаряди.

Загалом 16 лютого 2023 року підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка та Озарянівка.