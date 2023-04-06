Документатори назвали фільтрацію українців в Луганській та Донецькій областях злочином проти людяності

В Українському кризовому медіа-центрі представлено аналітичний звіт «Зміна демографічного складу населення на окупованій території Донецької та Луганської областей», в якому описані та проаналізовані 137 кейсів переслідування цивільних мешканців окупованої території Донецької та Луганської областей у 2014-2022 роках.

Звіт підготовлено командою документаторів благодійного фонду “Восток SOS”. Інформація, як підлягала аналізу, зібрана головним чином шляхом опитування осіб, що виїхали з окупованої території зазначених областей внаслідок переслідування. А саме – цивільних мешканців, що належали до місцевих спільнот – політичних та громадських активістів, журналістів незалежних видань, священників та вірян церков, які не входили до складу Російської православної церкви, а також представників та активістів ЛГБТК(А+)-спільноти.

«Я сама була учасницею Луганського Євромайдану, – згадала документаторка БФ “Восток SOS” Марія Білякова.- Тож переслідування активістів та журналістів проходили майже перед моїми очима. Було багато знайомих, котрі повідомляли про затримання. Тоді думала, що з початку затримають відомих медійних людей, а потім увага перекинеться і до мене».

В роботі з підготовки звіту взяв участь директор Ресурсного центру з прав людини (CReDO) Сергій Остаф (Молдова). Він провів аналіз зібраної інформації, що дозволило зробити висновки про те, що тільки внаслідок досліджених у проєкті випадків загалом окуповану територію покинули 11500 її мешканців.

Проте, мова йде лише про осіб, які зазнали переслідувань. Насправді, кількість людей, які покинули окуповані території, набагато більша. Це і родини таких осіб, і багато їх знайомих.

Також було проаналізувано дані 12 респондентів, цивільних мешканців, які проходили «фільтрацію» на окупованій території Донецької та Луганської областей в 2022 році.

До осіб, що не пройшли «фільтрацію», застосовувався «адміністративний арешт» на 30 та 60 діб, що діє на окупованій території, запроваджений саме для виявлення та перевірки осіб, що є нелояльними до РФ та окупаційних адміністрацій Д/ЛНР.

Крім цього перевірку лояльності (тобто «фільтрацію») мали пройти усі мешканці окупованої території, що так само вказує на систематичність та масовість цього діяння й дозволило кваліфікувати «фільтраційні заходи» як переслідування, що є злочином проти людяності.

Зі слів координаторки програм із документування БФ “Восток SOS” Наталії Каплун, у звіті зроблено рекомендації із встановлення правосуддя.

«Ми просимо засудити працівників окупаційних установ, ідентифікувати склади так званих народних рад, які приймали закони, що дозволяли виявляти та позбавляти волі політичних активістів, проукраїнських журналістів, блогерів та створювали політику реєстрації церков на окупованих територіях. Навіть політика фільтрації, яка досі триває на окупований території Донеччини та Луганщини, походить від розпоряджень цього «законодавства», – зазначила активістка.

На її думку, коли щодня відбувається багато складних, емоційних подій і ми читаємо повідомлення про обстріли, загибелі, інші страшні речі, дуже важливо пам’ятати, що багато з цих злочинів походять від 2014 року і про це треба нагадувати.

Дослідження «Зміна демографічного складу населення на окупованій території Донецької та Луганської областей» здійснено у рамках проєкту Восток SOS «Документування та підвищення обізнаності щодо порушень прав людини», за підтримки Національного фонду на підтримку демократії.