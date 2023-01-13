Українські військові знищили російські ракети «Калібр НК» в окупованому Криму

Вчора, 20 березня 2023 року, в місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму потужний вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, "Калібр НК" ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 км по наземних цілях, та понад 375 кілометрів – по морських.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", – йдеться у повідомленні розвідки.

Глава окупаційної адміністрації Джанкоя Ігор Івін заявив, що "був приліт безпілотників, пошкоджено кілька об'єктів" – знайдено уламки БПЛА.