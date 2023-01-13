Ордер на арешт Путіна – поворотний момент

Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду 17 березня 2023 року видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку з агресією РФ в Україні.

Як повідомила пресслужба суду, Палата досудового провадження II видала також ордер на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Поки відомо про 16 000 дітей, яких російські окупанти депортували до Росії, з них 2000 - сироти, батьки яких були позбавлені прав або були вбити російськими загарбниками. Ще значна частина – діти, у яких батьки на підвалах або у фільтраційних таборах. Їх забирають у РФ без згоди біологічних батьків чи України. Це має ознаки геноциду.

Утім, реальна кількість може бути суттєво вищою. Достатньо згадати про те, що сама Росія у пропагандистських роликах восени 2022 року хвалилася тим, що вивезла з України 150 тисяч дітей, які "потребують усиновлення". А у звітах військового відомства РФ йшлося про понад 200 тисяч дітей, "евакуйованих" з окупованих частин України.

"Палата досудового провадження II на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен з підозрюваних несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям", - підкреслюють у повідомленні.

Це перше рішення, що визнає керівника РФ підозрюваним у воєнних злочинах під час агресій проти України.

З юридичної точки зору будь-яка країна-член МКС зобов'язана виконувати це рішення. І в разі, якщо Путін приїде на територію цієї країни, повинні заарештувати його і передати суду. Але за фактом держави не завжди так чинять.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали та не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Президент Володимир Зеленський назвав поворотним моментом видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна:

"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент.

Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину… І, звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії".