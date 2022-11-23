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Європарламент визнав Росію країной-спонсором тероризму

23-11-2022, 20:20 citynews.net.ua | Напечатать

Депутати Європарламенту заявляють, що російські війська тероризують українських цивільних та Росія вчиняє воєнні злочини та використовує «засоби тероризму».
У зв’язку зі звірствами режиму Владіміра Путіна проти мирного населення України, депутати Європарламенту визнали Росію державою-спонсором тероризму.

23 листопада 2022 року Парламент ухвалив резолюцію щодо останніх подій у жорстокій агресивній війні Росії проти України. Євродепутати підкреслюють, що цілеспрямовані напади та звірства, вчинені російськими силами та їхніми маріонетками проти цивільних осіб в Україні, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення міжнародного та гуманітарного права є актами терору та становлять воєнні злочини. У світлі цього вони визнають Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка «використовує засоби тероризму».

Оскільки ЄС наразі не може офіційно визначати держави як спонсорів тероризму, Парламент закликає ЄС та його держави-члени створити належну правову базу та розглянути можливість включення Росії до такого списку. Це спричинило б низку значних обмежувальних заходів проти Москви та мало б глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з Росією.

Також депутати Європарламенту закликають Раду включити російську воєнізовану організацію «Група Вагнера», 141-й спеціальний моторизований полк, також відомий як «кадирівці», та інші фінансовані Росією збройні групи, ополченці та маріонетки, до списку терористів ЄС.

Парламент закликає Європейський Союз до подальшої міжнародної ізоляції Росії, в тому числі, коли йдеться про членство Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Євродепутати також вимагають скорочення дипломатичних зв’язків з Росією, зведення до абсолютного мінімуму контактів ЄС з офіційними російськими представниками та закриття і заборону діяльності російських державних інституцій в ЄС, які поширюють пропаганду по всьому світу.

На тлі ескалації Кремлем актів терору проти цивільного населення України, резолюція також закликає країни-члени ЄС у Раді ЄС швидко завершити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти Москви. Євродепутати також вимагають від країн ЄС активно запобігати, розслідувати та переслідувати будь-які обходи чинних санкцій та разом з Європейською Комісією розглянути можливі заходи проти країн, які намагаються допомогти Росії обійти вже запроваджені обмежувальні заходи.

Резолюція була ухвалена 494 голосами «за», 58 — «проти» при 44 «утрималися».

Раніше декілька країн Європи вже визнали Росію країною-спонсором тероризму. Зокрема Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. Також аналогічне рішення прийняв парламент Естонії.


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