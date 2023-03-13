В Луганській області збили російський ударний БпЛА «Mugin-5».13-03-2023, 10:53
Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА "Mugin-5".
Противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.
Як повідомили в Луганської окремої бригади територіальної оборони, тактичні безпілотники визначають розташування техніки, а потім передають координати авіації та артилерії.