В Луганській області збили російський ударний БпЛА «Mugin-5».

Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА "Mugin-5".

Противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.

Як повідомили в Луганської окремої бригади територіальної оборони, тактичні безпілотники визначають розташування техніки, а потім передають координати авіації та артилерії.