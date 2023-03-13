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В Луганській області збили російський ударний БпЛА «Mugin-5».

13-03-2023, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА "Mugin-5".

 

Противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.

Як повідомили в Луганської окремої бригади територіальної оборони, тактичні безпілотники визначають розташування техніки, а потім передають координати авіації та артилерії.


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