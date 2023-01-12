В Луганській області росіяне виганяють мешканців Кремінної та сел під Сватово з осель

У Кремінній та Нижній Дуванці росіяни виселяють місцевих із будинків.

Як повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, у Кремінній різко збільшилася кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної влади.

Там вже розміщуються новоприбулі представники збройних сил рф. Тим часом, повідомляють, що багато мешканців міста перевезли до Сєвєродонецька аби шукати їм житло там.

У Нижній Дуванці на Сватівщині росіяни заселяються як в порожні будинки, так і в ті, що їм сподобалися. Координують розселення місцеві колаборанти – погрожують вбивством, якщо люди не віддають ключі.

Жителі Рубіжного, як і нещодавно сєвєродончани, почали отримувати квитанції на оплату комунальних послуг, а саме за електроенергію. Хоча окупанти обіцяли робити нарахування лише після завершення опалювального сезону. Суми – значні, сплачувати населенню майже нічим.

Розділити обурення можна лише із сусідами.

Збройні сили рф вже використали майже весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини росії.

Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів, розташованих в інших регіонах росії. Це суттєво збільшує терміни доставки.