Украънські військові зупинили спробу прориву росіян в районі Кремінної - знищені танки та піхота

В останні дні армія Росії розпочала наступальні дії за п'ятьма напрямками на Донбасі — район Кремінної є одним із ключових для ворога, який хоче вийти до Лимана та продовжити спроби повністю захопити Донецьку область.

21 лютого районі Кремінної російські окупанти намагалися влаштувати прорив силами танкової та піхотної рот, проте Збройні Сили України розгромили противника. Відповідне відео знищеної техніки опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни намагалися здійснити прорив української оборони ротою піхоти за підтримки танків.

У відповідь ЗСУ влаштували "багаття" з танків.

На опублікованих записах можна побачити знищену техніку загарбників у лісах під Кремінною.