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Росіяни продовжують наступати в Луганській та Донецькій областях

Вчера, 11:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області росіяни йшли в атаку поблизу Кремінної і Білогорівки. Крім того склалася важка ситуація на Донеччині, зокрема, поблизу Соледара та Вугледара.

В Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Кремінної і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки.

Ситуація в області залишається складною.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, за два тижні так званого "великого наступу" російська армія втратила на Вугледарському напрямку досить велику кількість техніки.
Лише за минулий тиждень було знищено 130 одиниць, з них 36 - танки. Були дні, коли ворог втрачав від 15 до 20 одиниць техніки.


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