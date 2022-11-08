В Луганській області під час російського обстрілу поранено двох мешканців звільнених сіл

У Невському та Макіївці Луганської області поранено місцевих жителів, атаки росіян відбиті поблизу чотирьох населених пунктів.

В Луганській області 21 грудня через обстріли Невського та Макіївки двох поранених жителів госпіталізовано до лікарень Донеччини. Жінка з Невського отримує медичну допомогу в Краматорську, чоловік із Макіївки – в Слов’янську.

Літній чоловік перебував вдома, коли окупаційні війська рф здійснили черговий артилерійській обстріл селища. Один зі снарядів пошкодив будинок дідуся, а сам він отримав осколкове поранення.

Крім цих населених пунктів вчора росіяни обстріляли Новоселівське і Стельмахівку на Куп’янському напрямку.

Українські підрозділи ВСУ відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки і Червонопопівки.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу «Форпост» та ще два типу «Ланцет-3».

Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

Пораненими окупантами переповнені вже медичні заклади Хрустального, госпіталізують навіть до дитячої лікарні, бо в інших немає вільних місць.