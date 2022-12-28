Битва за Бахмут: інформація на 6 лютого

Російські загарбники після захоплення Соледара намагаються взяти в облогу та захопити місто Бахмут в Донецькій області.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента України, 6 лютого під час чергового засідання Ставки, ключовим питання була ситуація на фронті. Особлива увага – Бахмуту: захисту та спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону.

«Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію! Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади» — заявив Володимир Зеленський, звертаючись до українців.

Як повідомляє Генеральний штаб ВСУ, росіяни продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку та в районі Вугледара.

На думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

На цьому тижні ситуація в Бахмуті вже неоднорозово ставала стала темою обговорення в Ставці Головнокомандувача, під час якої окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Вже другий тиждень поспіль росіяни перекидають елітні підрозділи рф в Луганську область та посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи при цьому фронт навколо Донецька.

Британська розвідка повідомила, що ситуація в Бахмуті ускладнюється. Протягом останнього тижня росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити місто Бахмут на Донбасі. Відтак, траси М03 та Н32 — дві основні дороги до міста для українських захисників — зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу внаслідок просування російських військ.

Водночас під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк “вагнер”.

Варто зазначити, що, за оцінками аналітиків, з військової точки зору захоплення Бахмуту не має сенсу. Це укріплене та вигідно розташоване для оборони місто, тож оточити його практично неможливо.