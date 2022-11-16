Зеленський зібрав Ставку: обговорювали бої в Бахмуті та Кремінній

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

Крім іншого, на Ставці розглядались питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Повідомляється, що окремо обговорювали актуалізацію плану дій сил оборони на наступний рік.

За інформацією Генштаба ЗСУ, вчора й сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви і Площанки.

Біля Кремінної тривають важкі бої. Успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ.

Росіяни позаймали всі лісосмуги і все навколо себе замінували. Більшість мінувань відбувалося дистанційно, тож карти мінувань, за його словами, немає навіть в самих окупантів.

Крім того. в Луганській області важка ситуація в Білогорівці, де після багаточасових артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів регулярно намагаються йти там в наступ, але ЗСУ відбивають всі ці наміри росіян.

На думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.

Маляр розповіла, що зараз місто Бахмут є "нашою східною фортецею", де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.

"Там (у районі Бахмута – ред.) було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить", – повідомила заступниця міністра оборони.