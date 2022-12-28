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В Луганській області у звільнену Греківку привезли гуманітарну допомогу

Сегодня, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області у звільнену Греківку доставили гуманітарну допомогу задля підтримки останніх мешканців села.
Поліцейські Луганщини доставили мешканцям деокупованої Греківки, що к Сватівському районі, продуктові набори від волонтерів.
Греківка - це невеличке село, де до повномасштабного вторгнення росії проживало трохи більше 50 громадян. Зараз там лише шестеро мешканців поважного віку.

Мешканці пережили окупацію у підвалах, та, не дивлячись на важку безпекову ситуацію відмовляються евакуюватися.


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