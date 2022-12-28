В Луганській області у звільнену Греківку привезли гуманітарну допомогу

В Луганській області у звільнену Греківку доставили гуманітарну допомогу задля підтримки останніх мешканців села.

Поліцейські Луганщини доставили мешканцям деокупованої Греківки, що к Сватівському районі, продуктові набори від волонтерів.

Греківка - це невеличке село, де до повномасштабного вторгнення росії проживало трохи більше 50 громадян. Зараз там лише шестеро мешканців поважного віку.

Мешканці пережили окупацію у підвалах, та, не дивлячись на важку безпекову ситуацію відмовляються евакуюватися.