Винесли вирок зрадниці, що в Луганській області допомагала росіянам шукати «цілі для ліквідації» 

У Києві суд закінчив розглядати резонансну справу Ніни Нейчевої з Марківки, що в Луганській області. Жінку обвинувачували в державній зраді.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

Як встановив суд, жінка ще в 2019 році почала співпрацювати з представниками так званого «міністерства державної безпеки «ЛНР». Про цю співпрацю жінка домовилася з ними, коли перетинала лінію розмежування у Станиці Луганській.

Відтоді Нейчева почала повідомляла окупаційним військам про пересування і розміщення української військової техніки та особового складу.

Те саме вона продовжувала робити й після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом, коли росіяни окупували нові населені пункти Луганщини, Нейчева почала розповідати їм про людей, які раніше служили в лавах ЗСУ або мають патріотичну позицію.

Так, засуджена вказала на одного з мешканців, колишнього військового, який працював рятувальником в ДСНС. Як зауважив суд, чоловік виступав проти окупації України, а Нейчева передала дані про нього військовим так званої «ЛНР» «для подальшої ліквідації чоловіка».

Впродовж трьох днів Ніна Нейчева допомогла окупаційним військам викрасти щонайменше вісьмох людей, які раніше виходили на проукраїнські мітинги.

Жінку затримали правоохоронці. Вона була присутня на судових засіданнях, свідчила і повністю визнала свою вину.

Колегія суддів у складі Олексія Гляня, Лідії Щебуняєвої та Вадима Ковтуненка визнала жінку винною та засудила її до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.