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Злочинці вкрали у загиблих та депортованих мешканців Маріуполя понад 100 млн гривень

Вчера, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.

За даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками псевдореспублік «Л/ДНР» діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.

Їх метою було заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста пушиліна.

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту.

Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу «Інтернет» та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.

Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «днр» та кураторів з фсб.


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