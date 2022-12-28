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Уряд Німеччини схвалив постачання 178 танків Leopard 1 українській армії

Вчера, 20:21 citynews.net.ua | Напечатать

Уряд Німеччини робить ще один великий крок у наданні допомоги Україні у вигляді озброєнь. За інформацією SPIEGEL, Федеральна рада безпеки схвалила постачання 178 танків «Леопард-1».

Крім того, 3 лютого 2023 року Німецький уряд ухвалив рішення надати дозвіл підприємствам німецького оборонно-промислового комплексу передавати танки Leopard 1 з їхніх запасів.

«Леопард-1» — основний бойовий танк другого покоління, був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині. Взятий на озброєння у 1965 р. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневровності машини.

«Леопард-1» був створений для боротьби з радянськими Т-55 та Т-62, але після модернізації може протистояти потужнішим Т-64Б, Т-72Б та Т-72М1

Став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни.

«Леопард-1» взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах.


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Уряд Німеччини схвалив постачання 178 танків Leopard 1 українській армії

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