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Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

1-12-2022, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію у парламенті Німеччини підтримали 30 листопада.

У своєму рішенні німецький парламент порівняв злочин проти українського народу з Голокостом євреїв під час другої світової війни.

Бундестаг заявив, що Голодомор – один із наймасовіших злочинів проти людяності на європейському континенті, жорстокість яких була неможливою до того часу.

"До таких злочинів відносяться Голокост європейських євреїв у його історичній унікальності, воєнні злочини Вермахту та сплановане вбивство мільйонів безневинних мирних жителів у рамках расистської німецької війни на знищення на Сході, за яку Німеччина несе історичну відповідальність", – заявлено у резолюції.

Масова смерть від голоду не була результатом неврожаю, а була відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу при Йосипі Сталіні. Голодомор є злочином проти людства, сьогодні очевидна його історико-політична класифікація як геноцид.

Також у документі сказано, що Голодомором та репресіями радянський режим намагався придушувати український побут, мову та культуру.

Німецькі депутати закликали уряд продовжувати політично підтримувати пам'ять про жертв Голодомору та його міжнародний розголос, а також продовжувати рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску російських історичних наративів на цю тему.

Більшість депутатів підтримали рішення визнати Голодомор геноцидом українців, але представники Альтернативи для Німеччини та партії Ліві утрималися. Обидві політсили вважаються проросійськими. Резолюцію було ухвалено більшістю голосів – без підрахунку, шляхом підняття рук.

Раніше Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови визнали Голодомор геноцидом українського народу, а парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу.



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