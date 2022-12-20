Україна отримає танки Leopard-2 та Abrams для боротьби з російськими загарбниками

Сьогодні президент США Джон Байден повідомив про передачу Україні танків Abrams. Ще однією доброю новиною стало те, що уряд Німеччини під тиском союзників та країн ЄС змінив свою позицію та погодився передати ВСУ танки Leopard-2.

«Сьогодні я оголошую, що США передадуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському батальйону», — сказав американський лідер, додавши, що ухвалив таке рішення за рекомендацією очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Разом із танками США «якнайшвидше» забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини. Байден зауважив, що на це «піде час», який буде використано також для інтеграції західних танків в українську армію.

«Ми також узгоджували це оголошення з нашими союзниками. Допомога США буде доповнена додатковими оголошеннями (військової допомоги), яка буде готова швидше й легше інтегруватись у найближчі тижні й місяці», — додав президент США.

«Це важливий крок до перемоги над російським агресором». Зеленський відреагував на рішення США передати Україні танки Abrams

Дякую президенту Байдену за чергове сильне рішення — надати Україні танки Abrams. Вдячний народу США за потужну лідерську підтримку!

Це важливий крок до перемоги над російським агресором.

Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети — звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!, — написав президент України у Twitter.

Крім того, сьогодні уряд Німеччини прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.

Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні. Він повідомив, що Федеральний уряд прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2. Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини.

Зазначається, що мета союзників — швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України.

На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard 2.

Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.

«Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко передати Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів, відповідні дозволи на їхню передачу», — йдеться у заяві на сайті уряду.