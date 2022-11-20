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Порошенко: Тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки

20-11-2022, 22:08 citynews.net.ua | Напечатать

Тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки. Про це наголосив експрезидент України та лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко під час короткої, але дуже насиченої зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Галіфаксі.

"Російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни. Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України.

Як уточнив пан міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці.

Сполучені Штати зацікавлені в руху України вперед. Я на всіх зустрічах, які відбуваються в Галіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що єдина умова для забезпечення безпеки в світі і миру – це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити.

Я сказав пану міністру – Україна мала багато мирних угод з росією. Висновок лише один: не вірте путіну. Угода, яка підписана путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована.

Єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир – це є українська перемога. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців" - так прокоментував зустріч під час Світового безпекового форума в Галіфаксі Пето Порошенко.


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