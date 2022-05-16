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Зеленський звільнив друга дитинства Баканова за бездарність

Вчера, 22:37 citynews.net.ua | Напечатать

Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова указом президента України №499/2022 Про усунення І.Баканова від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України".

Стаття 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України говорить: Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків.

Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського, який у своєї передвиборчій кампанії розповідав про відсутність "кумівства" якщо його виберуть. Замість того, після обрання Президентом України почав влаштовувати на державну службу друзів по 95 кварталу та КВК.

З Іваном Бакановим вони разом вчилися, а потім і працювали разом над різними проєктами, зокрема Студії Квартал-95.[2]

З 25 січня 2013 Баканов року був керівником ТОВ «Квартал 95», з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».

Після перемоги на виборах Володимира Зеленського, не маючи жодного досвіду роботи у правоохоронних органах Баканов був призначений заступником голови СБУ. а згодом - керівником цієї служби.




Теги: Зеленський Баканов Клоуни СБУ

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