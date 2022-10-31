Україна бореться і за нашу свободу також – Посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні, пані Анка Фельдгузен, розповіла в інтерв’ю KYIV NOT KIEV про те, кого німці звинувачують в зростанні цін на енергію, як ставляться до українських переселенців, та чому підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Холодна зима 2022-2023 відрізнятиметься для німців від попередніх зим. «Я щойно отримала квитанцію від свого постачальника електрики. Вони подвоїли ціни», каже пані Посол. На її щастя, в грудні запрацюють сонячні панелі, котрі Посол Фельдгузен встановила на своєму домі. І не вона одна. В Німеччині дуже багато людей перемкнулося на споживання енергії від сонячних панелей. «Зміна клімату має одну перевагу – Німеччина стала сонячнішою», жартує дипломатка.

Розв’язана в Україні війна та енергетична криза в Європі, спричинена Росією, змусить німців платити за газ набагато більше. Однак, каже Посол, німецькі ЗМІ багато фокусувалися на питаннях залежності від російського газу, тож люди були добре поінформовані про причини, чому Німеччина потерпає від проблем з ціною на енергію. Одна з них – залежність від єдиного постачальника газу, Росії. Цю помилку чесно визнав німецький уряд.

«Ми значно знизили цю залежність. Ми мусили. І хотіли», каже Посол. Після початку російської війни проти України частка російського газу впала з 55% до 35%, повідомляв The Economist у травні. Зараз, після вибухів на обох вітках Північного Потоку, ця частка є набагато меншою. Впродовж 2022 року, газовий імпорт через російську трубу поступово впав майже до нуля.

Втрапляння в енергетичну залежність від Росії вона коментує так: «Це було дешево і надійно десятиліттями». Однак визнає, що після 24 лютого, початку великої війни в Україні, Росія перестала бути надійним партнером.

На її думку, Німеччина добре впоралася з енергетичною кризою, спричиненою російським газовим шантажем та відвертими маніпуляціями з цінами та поставками газу. Не було відключень електроенергії. Люди залишаються в теплі. За короткий час збудували два LNG-термінали. «Без війни Росії проти України, ми б ніколи не перемкнулися на інші джерела так швидко», вважає вона і називає поточні рішення у сфері енергетики частиною великого плану звільнення від енергозалежності, не тільки від Росії. На думку пані Посол, це має йти обіруч з тим, що вже давно планувалося – переходом до відновлювальних джерел енергії. Лишень цей перехід має пришвидшитися.

На питання, за яких обставин Німеччина може повернутися до використання котроїсь із віток Північного Потоку, Посол відповідає коротко і не задумуючись: «за жодних».

Коментуючи питання потреби миру «будь-якою ціною» (ціною, яку найперше сплачуватиме Україна), пані Фельдгузен каже: «За обставин, коли Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, в перемовинах немає сенсу. Україна вирішуватиме, коли час для перемовин настане».

Пані Посол дуже пишається Німеччиною, що прихистила українців, котрі втікали від війни. І каже, що німців дуже вразило, як багато українців дуже швидко отримали роботу, а їхні діти пішли до школи. Зараз в Берліні дві школи викладають українською. Це те, чого Посол давно хотіла, однак важко було знайти фінансування. «А тепер маємо».

В травні співробітники посольства кожнісіньку сирену просиділи в бомбосховищі. На літо стало легше. Але після 10 жовтня вони спускаються до сховищ дуже часто. Тож пані Посол легко зрозуміти людей, котрі були змушені залишити Україну в лютому-березні, рятуючи свої життя та життя своїх дітей. «Покинути дім завжди важко», як дипломату, їй дуже близький цей біль, хоч обставини, за яких покидає дім вона, не такі драматичні. «Втікати від війни набагато тривожніше».

У вересні лідер німецької Християнсько-демократичної партії Фрідріх Мерц дістав порцію критики за те, що звинуватив українців в «туризмі за добробутом». Пані Посол вважає, що за кращим життям можна було поїхати до Німеччини до війни. Зараз же люди тікають, бо бояться за свої життя. Вони покидають дім, адаптовуються на новому місці, залишають батьків, котрі змушені захищати батьківщину, – ось в чому Посол бачить особисту трагедію цих людей.

В західних ЗМІ деколи з’являються вкиди, вигідні російській пропаганді, про те, що Україна начебто продає західну зброю на чорному ринку. Пані Посол зізнається, що ніколи не чула таких розмов у Берліні. За її словами, Україна прагне зробити процес матеріального забезпечення відкритим і прозорим та використовує для цього перевірені методи на основі ІТ. «ІТ є дуже хорошим інструментом для контролю над цим. А Україна дуже здібна в ІТ», каже вона.

Посол Фельдгузен переконана, що Німеччина має забезпечити Україну всією допомогою, на яку здатна. «Україна бореться за європейські цінності. Україна бореться і за нашу свободу також. І Україні потрібна зброя, щоб воювати проти військових РФ», переконана вона.