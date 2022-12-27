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Іванна Климпуш-Цинцадзе: Європарламент попередив українську владу про те, що період авансів закінчився

Сегодня, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

Європарламент делікатно попередив українську владу про те, що період авансів, якими можна було набирати бали, закінчився. ЄС і Європарламент, зокрема, який протягом останніх 9-ти років був постійно лідером політичної підтримки України, буде уважно слідкувати за розвитком ситуації в Україні.

Таку думку виказала голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Отже, ЄП ухвалив резолюцію на підтримку саміту Україна – ЄС.

Насамперед, важливо, що ЄП закликає прискорити та посилити військову, фінансову й гуманітарну допомогу Україні, визначити належну правову базу використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України, а також якнайшвидше запровадити 10 пакет санкцій проти агресора, включно із санкціями проти “Лукойла” та “Росатома”, а також негайним і повним ембарго на імпорт викопного палива та урану з Росії.

Але є в документі й інші значущі речі, що стосуються внутрішньої ситуації в Україні.

Звернула увагу на частину тексту, який хочу зацитувати спеціально для пана Шмигаля: “Не існує "швидкого шляху" до членства в ЄС, а вступ залишається складним, заснованим на заслугах і структурованим процесом, який вимагає ефективного впровадження реформ і імплементацію acquis”. Далі європарламентарі однак визнають, що “це не виключає швидкого початку процесу як прояву прихильності ЄС до України в новому геополітичному контексті, створеному російською агресією”.

Є інші прямі формулювання, які теж заслуговують на цитування:

Європарламент “вітає європейські амбіції народу України і тому закликає політичних лідерів та владу України використати цей імпульс та енергійно продовжувати програму реформ”;

закликає “владу України чітко продемонструвати свою політичну рішучість діяти відповідно до європейських амбіцій свого народу, значно прискоривши прогрес у проведенні суттєвих реформ… підкреслює у цьому зв'язку необхідність захисту незалежності всіх антикорупційних інституцій, посилення свободи ЗМІ, підвищення ефективності та підзвітності судової системи, усунення недоліків у функціонуванні правоохоронних органів та забезпечення політичного і партійного плюралізму як у Верховній Раді України, так і за її межами; закликає Україну утримуватися від ухвалення законодавства, яке є несумісним із законодавством ЄС або ставить під загрозу досягнення у процесі реформ та боротьбі з корупцією”.

Перекладаючи простими словами: без реформ Україну в ЄС не візьмуть – аванси закінчуються; ЄС пришвидшує процедури, але це заслуга не так влади, як усього народу, який стікає кров’ю у війні; влада Україна мала би підтягтися до рівня свого народу і, нарешті, взятися за реформи, зокрема, почати реальну боротьбу з корупцією, припинити атаки на свободу слова, не забувати, що Верховна Рада не лише для слуг і не ухвалювати завідома шкідливих законів...

На останньому я давно втомилася наполягати, пояснюючи, що це бачать партнери, і це пряма підривна діяльність проти держави.

Далі – більше. Європарламентарі прямим текстом вимагають повернути нашу систему ProZorro, натякають на неприпустимість тиску на місцеве самоврядування і руйнування проведеної децентралізації, а також говорять про потребу пожвавити міжпарламентський діалог.

Резолюція “підкреслює необхідність відповідального, прозорого та ефективного використання фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної фінансової допомоги, а також наголошує на важливості перезавантаження системи державних закупівель в Україні шляхом повного відновлення системи ProZorro”. ПОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ.

Європарламент “рекомендує представникам українського місцевого самоврядування зробити свій внесок у розробку заходів з відновлення; рекомендує створити чіткий і прозорий механізм залучення українського громадянського суспільства до ключових процесів прийняття рішень…”

“Закликає Уряд України продовжувати зміцнювати місцеве самоврядування - реформу, яка отримала значне національне та міжнародне визнання, а також вбудувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру процесів ремонту, відновлення та реконструкції в Україні;

“Закликає інституції ЄС розширити можливості для українських посадовців навчатися та спостерігати за роботою інституцій ЄС; заохочує двосторонні парламентські зустрічі між парламентами держав-членів ЄС та України”.

Не буду підсумовувати, бо це вже дуже влучно зробив наш щирий друг, відповідальний за моніторинг подій в Україні євродепутат – Michael Gahler Міхаель Галер: "Хоча зусилля та досягнення України є чудовими, необхідно також надіслати попередження. Ані контекст війни, ані очікуване надходження значної міжнародної фінансової допомоги не повинні мотивувати відродження владної вертикалі та корупційних схем”.


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