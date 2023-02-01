У Луганській області росіяни облаштували ще один військовий шпиталь, в якому перебуває близько 100 російських поранених військовослужбовців.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російські окупанти продовжують зазнавати втрат.

Так, у районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців».

У штабі зазначають, що ступінь важкості поранення зазвичай занижують і не облікують у медичних документах.

Також у відомстві додають, що після надання мінімальної допомоги поранених відправляють на передову.