В Луганську російська армія захопила пологовий будинок під шпиталь для поранених

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь.

А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з російської федерації.