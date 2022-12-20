В Луганській області знищили казарму кадировців в окупованій Кадіївці

Як повідомили в Страткомі, українська артилерія завдала удару високоточною зброєю по окупованій Кадіївці (раніше Стаханов) в Луганській області.

За результатами влучного удару було знищено приміщення профілакторію де базувалися підрозділи кадировців.

Російські окупанти, що зробили в приміщенні колишнього профілакторію машинобудівного заводу місце розташування кадирівців, вважали його безпечним та майже тиловим.

За даними Страткома було ліквідовано більш ніж три десятки окупантів, та ще декілька поранено.