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В Луганській області знищили казарму кадировців в окупованій Кадіївці

Вчера, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомили в Страткомі, українська артилерія завдала удару високоточною зброєю по окупованій Кадіївці (раніше Стаханов) в Луганській області.

За результатами влучного удару було знищено приміщення профілакторію де базувалися підрозділи кадировців.

Російські окупанти, що зробили в приміщенні колишнього профілакторію машинобудівного заводу місце розташування кадирівців, вважали його безпечним та майже тиловим.

 

За даними Страткома було ліквідовано більш ніж три десятки окупантів, та ще декілька поранено.


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