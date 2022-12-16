» » Бійці ССО знищили підрозділ російських окупантів в районі Кремінної на Луганщині - відео

Бійці ССО знищили підрозділ російських окупантів в районі Кремінної на Луганщині - відео

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганській області під час виконання однієї із задач група Сил спеціальних операцій ЗС України виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок, облаштовані спостережні пункти ворога.

Не зволікаючи воїни ССО вирішили скористатися можливістю і раптово атакувати ворога.

Також відео доступно в телеграм-каналі https://t.me/ukr_sof/411 (на випадок якщо Фейсбук буде дуже розчулений загибеллю воєнних злочинців з Росії).

Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян.

Після нанесення вогневого ураження ворогу група здійснила відхід.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:19

Російські окупанти готують провокацію з автівками ОБСЄ в Луганській області

Сегодня, 09:41

Бійці ССО знищили підрозділ російських окупантів в районі Кремінної на Луганщині - відео

Сегодня, 09:21

В Луганській області російські окупанти знищили найбільшу в Україні кількість спортивних об’єктів

Сегодня, 08:57

Воєнні злочини РФ: Російська ракета вбила в Дніпрі 35 людей, доля ще 35 - невідома

13-01-2023, 14:42

ДБР повідомило про підозру одному з керівників окупаційної поліції Біловодська, який зрадив заради посади

13-01-2023, 10:10

Аналітики британської групи ISW  вважають що Україна втратила Соледар

12-01-2023, 12:15

Щоб стримати навалу росіян в районі Соледару ЗСУ вдарили тактичною ракетою Точка-У

12-01-2023, 10:47

Росія посилила окупаційне угруповування десантниками під Соледаром та в районі Кремінної

12-01-2023, 10:06

В Україні задяки обміну старих ламп на ЛЕД планують зекономити 1 000 мегават електроенергії

11-01-2023, 10:42

Зеленський припинив громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача за державну зраду

9-01-2023, 12:08

Російські військові обстріляли ринок у Харківській області: дві людини загинули та сім - дістали поранення

9-01-2023, 11:10

З російського полону звільнили ще 50 захисників України

Новости Украины:

Сегодня, 09:15

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

13-01-2023, 14:58

5 способів зробити вітрину магазину привабливою

13-01-2023, 13:55

Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині

12-01-2023, 10:20

Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

31-12-2022, 15:15

В Одесі екстрене відключення світла

31-12-2022, 15:11

Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

28-12-2022, 15:32

В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

28-12-2022, 15:28

У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 

27-12-2022, 17:44

За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

20-12-2022, 09:24

В Києві повністю відновлено рух поїздів в метро

19-12-2022, 10:50

Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

16-12-2022, 13:39

Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі