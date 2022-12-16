Бійці ССО знищили підрозділ російських окупантів в районі Кремінної на Луганщині - відео

В Луганській області під час виконання однієї із задач група Сил спеціальних операцій ЗС України виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок, облаштовані спостережні пункти ворога.

Не зволікаючи воїни ССО вирішили скористатися можливістю і раптово атакувати ворога.



Також відео доступно в телеграм-каналі https://t.me/ukr_sof/411 (на випадок якщо Фейсбук буде дуже розчулений загибеллю воєнних злочинців з Росії).

Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян.



Після нанесення вогневого ураження ворогу група здійснила відхід.