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Росія посилила окупаційне угруповування десантниками під Соледаром та в районі Кремінної

Вчера, 10:47 citynews.net.ua | Напечатать

Російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар на Донеччині, так і на підступах до Кремінної на Луганщині.

За даними британської розвідки, з початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий.

До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.

Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, "намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування", зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла , що Росія перекинула основні підрозділи ПДВ із Херсона на Донецький і Луганський фронти на Донбасі. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.


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