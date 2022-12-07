Зеленський припинив громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача за державну зраду

Президент Володимир Зеленський припинив громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

Він наголосив, що документи були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою.

«Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні подібні рішення. Служби працюють», — заявив Зеленський.

Медведчука, як відомо, було передано росіянам в обмін на командирів оборони Маріуполя кілька місяців тому.

Козак і Кузьмін є його соратниками по забороненій партії ОПЗЖ – нещодавно останній отримав підозру в держзраді, він неодноразово виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Деркач також підозрюється у держзраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2019-2022 роках він отримав $567 000 від російських правоохоронних та розвідорганів за підривну діяльність проти України та керував мережею російських агентів.

У 2020 році проти Деркача було введено персональні санкції США за спробу втручання в американські вибори.

Варто зазначити, що розганяти антиамериканські меседжі Деркачу допомагав нардеп від партії Зеленського Слуга народу Олександр Дубінський, на якого також були накладені санкції від уряду США.

Як повідомляв Госдеп США, Олександр Дубинський «публічно виступав разом із Деркачем або приєднувався до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США».