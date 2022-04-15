4 місяці війни й понад рік санкцій США знадобилися СБУ, щоб запідозрити нардепа Деркача в держзраді

Сьогодні СБУ імені Баканова прозвітувала про черговий «успіх» — виявили агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Головним агентом цієї мережі був народний депутат України Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Все було б добре, але чомусь у роботі СБУ під час президентства Зеленського завжди е але — нардеп Деркач давно покинув Україну й переховується на території РФ. Тому в кращому випадку він отримає заочне засудження і… і все.

В СБУ кажуть, що вели оперативну розробку мережі давно, але остаточно спецслужба нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

»Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем, — зазначає Дехтяренко.

Після затримання Колєсніков пішов на угоду зі звинуваченням і «дав багато цікавих свідчень».

У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду.

За словами Колєснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ — начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

»Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача», — каже речник СБУ.

На відео Колєсніков розповідає зокрема таке: «Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи («частные охранные предприятия») повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста».

Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти — швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду.

Цікаве інше — саме проти Андрія Деркача ще у вересні 2020 року були накладені санкції за роботу проти США, а сам він названий російським агентом.

У Мінфіні пояснили, що Деркач упродовж багатьох років був «активним російським агентом» та підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Перші санкції проти нього в Україні були введені лише в 2021 році рішенням СНБО, але ані затримання, ані якихось переслідувань Деркач не зазнав, бо просто зник.

А трохи раніше Офіс генпрокурора відмовився відкривати кримінальну справу щодо ймовірної державної зради нардепів Андрія Деркача, після чого, за словами нардепа Лероса, Андрій Деркач разом з Татаровим отримали контроль над Енергоатомом.