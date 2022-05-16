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Зеленський звільнив генпрокурорку Венедіктову

Вчера, 22:43 citynews.net.ua | Напечатать

Президент України відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану".

Про це йдеться в указі №500/2022 Про відсторонення від посади Генерального прокурора.

Також іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Як ми повідомляли раніше, Володимир Зеленський звільнив "друга дитинства" Баканова з посади голови Служби Безпеки України за провал в роботі.


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