Як виглядає звільнене село Макіївка в Луганській області

В суботу українська армія звільнила від російських загарбників село Макіївка в Луганській області.

Навіть декілька днів потому село завалено трупами рашистів.

Журналісти Армія INFORM показали на фото як зараз виглядає цій населений пункт після окупації.

Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає — ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку.

У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками «дутої величі» росармії.