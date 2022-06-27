Офіційно: В Донецькій області ВСУ оточили російське угруповання та увійшли в Лиман

Українська армія оточила російське угруповання у районі Лимана в Донецькій області. Підтверджено визволення ще п’яти населених пунктів — Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишево, Ставки.

Як повідомив представник Східного угруповання військ Сергії Череватий, раніше дані показували, що російське угруповання в районі Лимана складалося з 5000-5500 військових, але зараз їх менше.

Активні бойові дії «відмінусовували» їхній особовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Це ще вимагає аналізу, і тоді можна буде детальніше сказати.

Він сказав, що росіяни продовжують спроби прорватися, але без особливих успіхів.

Черевий наголосив, що звільнення Лимана дає можливість Силам оборони йти далі — на Кремінну та Сєвєродонецьк.

«Це психологічно дуже важливо… Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, не лише відбиватися та стояти в обороні, а переламувати перебіг бойових дій», — додав Череватий.