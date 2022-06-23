Російські окупанти знищують чоловіків в окупованій Луганській області

Утримувати фронт в Луганській області окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати «гарматним м’ясом». Такі показники, за словами голови Луганської ОГА Сергія Гайдая, озвучила Росія своїм посіпакам.

Щодня по декілька сотень російських окупантів гинуть або отримують поранення, а чоловіки на вулицях окупованої Луганщини майже зникли.

Особливо після славнозвісного відео, коли біля дитсадка мобілізували батька-одинака, практично залишивши дитину сиротою.

Так, наприклад, щоб отримати винагороду у 10 тисяч рублів за відправлення дитини до школи, в заяві обов’язкового треба вказати персональні дані інших членів родини – тобто заради грошей мати має здати (можливо, лише в оренду, якщо повернеться) батька.

На підприємствах так званої «лнр» встановили персональні квоти із призову контрактників. Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження. Якщо повернешся.

Тільки от робочих місць, яких просто нікому зайняти, там і так вже вдосталь.

А не погодишся – проводять довготривалі агітбесіди, щоправда, не в червоному кутку, а наодинці. Доки не погодишся.

У Сватівському та Старобільському районах організували примусову заміну автомобільних номерів і паралельно зробили облік дієздатних чоловіків. Тепер усі в очікуванні.