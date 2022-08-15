В Попасній знищили ймовірну казарму російських найманців «Вагнера»

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, 14 серпня під удар на окупованій Луганщині потрапив штаб «ПВК Вагнера», фото якого раніше опублікували самі росіяни.

Найманці цієї приватної військової компанії воюють у різних гарячих точках на стороні Росії. Вони ж, за даним української розвідки, влаштували вбивство українських полонених в Оленівці.

Куратором цієї ПВК вважають наближеного до Кремля бізнесмена Євгена Пригожина. Його називають «кухарем Путіна» через великий бізнес у сфері харчування, який заробляє на держпідрядах.

Першим про удар повідомив телеграм-канал «Reverse side of the medal», який пов'язують із ПВК Вагнера. У ньому з'явилися фотографії, які, як стверджується, зняли після удару по Попасній.

Пропагандистське медіа «Російська весна» у своєму телеграм-каналі «Операція Z: Військори російської весни» опублікувало ті ж кадри, а також повідомилj «про кількох поранених і начебто одного загиблого».

В той же час засновник розслідувального проекту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що «є деякі сумніви в тому, що реально сталося».

Вспоминая как Пригожин любит троллинг и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня всё ещё есть некоторые сомнения в том, что реально произошло. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 14, 2022

За його словами «Даже самые тупые пророссийские военкоры знают про запрет снимать военные объекты, расположения, знают про возможность прилёта по координатам и т.д. А тут прям позируют около штаба, да ещё и с кем-то похожим на Пригожина?».



