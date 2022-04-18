Воєнні злочини РФ: Росіяни поцілили ракетою по торгівельному центру в місті Кременчук - ВІДЕО

Російські загарбники поцілили ракетами по торговельному центру в місті Кременчук де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно" - заявив Володимир Зеленський, президент України.

На місці інциденту працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Кількість постраждалих уточнюється.