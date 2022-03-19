» » Россия начала уничтожение Северодонецка и Лисичанска - горел квартал многоэтажек и гимназия

Россия начала уничтожение Северодонецка и Лисичанска - горел квартал многоэтажек и гимназия

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

Российская армия продолжает уничтожать жилые дома и инфраструктуру Луганской области. За 1 мая в области российской артиллерией разрушены 28 зданий, погибли три человека и еще трое ранены, среди них ребенок.

Как сообщил глава луганской военной админстрации Серей Гайдай, линия обороны в Рубежном и Попасной без изменений, российские нацисты готовятся наступать на Северодонецк

Ночью российские войска в очередной раз попытались полностью взять под контроль Рубежное, эта атака была безуспешной для россиян, они понесли потери. 

В Попасной армия РФ пыталась улучшить тактическое положение, россияне получили усиление за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы. 

Всего в Луганской и Донецкой областях за минувшие сутки отбиты десять атак российских террористов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

18 раз рашисты открывали огонь по жилому массиву свободных городов области. 

В Золотом одна женщина погибла, также вчера вечером в результате обстрелов ранен ребенок 2010 года рождения и один взрослый.

По одному погибшему в Попасной и Лисичанске, в последнем также осколками ранен местный житель.

В Горская громаде не осталось уцелевших построек. После выжженного Новотошковского, россияне взялись за Орехово - за сутки уничтожено не менее 12 домов. В Горском – четыре.

В Северодонецке после пртиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов горело сразу пять многоквартирных домов.

 

Также российская артиллерия попала в культурное Бельгийское наследие Лисичанска - гимназию, из-за загоревшегося в результате обстрела школа существенно разрушена.



Теги: Военные преступления РФ Лисичанск Северодонецк

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:19

Россия начала уничтожение Северодонецка и Лисичанска - горел квартал многоэтажек и гимназия

Вчера, 11:24

В Луганской области природный газ будут подавать без отдушек - возможны взрывы и пожары

28-04-2022, 10:18

За сутки 4 человека убиты российской армией в Луганской области, разрушена больница и десятки домов

25-04-2022, 18:22

В Луганской области войска РФ захватили Новотошковское

24-04-2022, 10:33

23 апреля российская армия убила 8 мирных жителей Луганской области

24-04-2022, 10:25

ОБСЕ пытается освободить своих сотрудников, похищенных Россией в Луганске и Донецке

20-04-2022, 18:29

Пригожин «засвітив» базу окупантів на Луганщині: ЗСУ нанесли удар по позиції ПВК Вагнер

19-04-2022, 11:33

Луганская область полностью без электроэнергии и большей частью - без газа

19-04-2022, 11:26

В Лисичанске убили полицейского и отобрали автомат

19-04-2022, 09:33

Луганская область: Кременная захвачена РФ, в Рубежном и Попасной - атаки удалось отбить

18-04-2022, 11:16

Гайдай: Российские оккупанты захватили Кременную

18-04-2022, 10:02

В Луганской области полицейские задержали корректировщицу российских оккупантов

Новости Украины:

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам

13-04-2022, 22:58

В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

13-04-2022, 14:08

Как правильно выбрать компанию для переезда?

12-04-2022, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

21-03-2022, 12:46

Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

19-03-2022, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 