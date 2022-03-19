Россия начала уничтожение Северодонецка и Лисичанска - горел квартал многоэтажек и гимназия

Российская армия продолжает уничтожать жилые дома и инфраструктуру Луганской области. За 1 мая в области российской артиллерией разрушены 28 зданий, погибли три человека и еще трое ранены, среди них ребенок.

Как сообщил глава луганской военной админстрации Серей Гайдай, линия обороны в Рубежном и Попасной без изменений, российские нацисты готовятся наступать на Северодонецк

Ночью российские войска в очередной раз попытались полностью взять под контроль Рубежное, эта атака была безуспешной для россиян, они понесли потери.

В Попасной армия РФ пыталась улучшить тактическое положение, россияне получили усиление за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

Всего в Луганской и Донецкой областях за минувшие сутки отбиты десять атак российских террористов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.

18 раз рашисты открывали огонь по жилому массиву свободных городов области.

В Золотом одна женщина погибла, также вчера вечером в результате обстрелов ранен ребенок 2010 года рождения и один взрослый.

По одному погибшему в Попасной и Лисичанске, в последнем также осколками ранен местный житель.

В Горская громаде не осталось уцелевших построек. После выжженного Новотошковского, россияне взялись за Орехово - за сутки уничтожено не менее 12 домов. В Горском – четыре.

В Северодонецке после пртиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов горело сразу пять многоквартирных домов.

Также российская артиллерия попала в культурное Бельгийское наследие Лисичанска - гимназию, из-за загоревшегося в результате обстрела школа существенно разрушена.